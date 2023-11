Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Pd di Saronno, in replica alle dichiarazioni della Lega circa il parco dell’ex Seminario.

La Lega fa il “vero rendering” sul nuovo progetto sull’ex Parco Seminario perché al verde di idee e rossa (in questo caso) di vergogna per un anno di governo all’insegna dei disastri sul loro programma su come risolvere il problema migranti facendo un gazebo ma raccontando un’altra realtà:

in un anno hanno raddoppiato il numero di arrivi via mare dei migranti raggiungendo la cifra di circa 200.000 arrivi;

hanno sbandierato l’accordo con la Tunisia naufragato in meno di un mese;

hanno sbandierato il Piano Mattei che avrebbe risolto tutti i problemi ricoprendosi di ridicolo: 36.000 migranti portati in Albania ( in questo caso si il Mare Adriatico ingolfato da navi che sarebbero andate avanti e indietro a portare in Albania e dietro in Italia e avanti e indietro all’infinito per due anni o più ) che potranno riguardare forse 3.600 migranti spendendo ingenti investimenti e costi dalle tasche degli italiani.

Questo è il rendering che la Lega non mostra, ma si inventa una situazione di nuovo “ignorando”, quindi non conoscendo, senza offese, la situazione dei parcheggi della loro città