SARONNO – Come ogni anno, Eduscopio, lo studio della fondazione Agnelli, ha fornito i dati in merito a quali siano le scuole superiori che meglio preparano gli studenti all’università, valutando i risultati da loro ottenuti nel primo anno per gli studenti usciti lo scorso anno scolastico.

Tra i i licei classici, abbiamo al primo posto per Fga il Legnani, con una media di 74,12. L’istituto di via Volonterio si colloca tra le prime quattro scuole per l’indice di inclusività 70,6. Per quanto riguarda l’indirizzo di scienze umane, il primo classificato è il Curie di Tradate, con un indice Fga del 66,72, segue il Manzoni di Varese e il Legnani con il 63,65, Legnani al terzo posto anche per quanto riguarda l’indirizzo economico-sociale, con un punteggio di 58,2, ma con indice di inclusività di 75,8. La medaglia d’argento per quanto riguarda i licei linguistici va ancora una volta all’istituto di via Volonterio, con un punteggio di 71,16.

Tra i licei scientifici “puri”, il primo classificato è il liceo scientifico G.B. Grassi, con un punteggio di 78,66. Arriva al gradino più basso del podio per quanto riguarda gli studenti diplomati in regola, sotto al liceo parificato Enrico Fermi e al Sereni di Luino. Il Gb si stabilisce al terzo posto per quanto riguarda l’indirizzo di scienze applicate, con il 70,54, dietro al Da Vinci di Gallarate e al Ferraris di Varese. Per quanto riguarda invece l’inclusività, si classifica al primo posto quasi a pari merito con il Ferraris di Varese.

Passando agli istituti tecnici, per l’indirizzo economico, l’istituto saronnese G. Zappa arriva al sesto posto, con un punteggio di 49.92, dietro al Tosi di Busto, il don Milani di Tradate, il Valceresio di Bisuschio, il Keynes di Gazzada e il Gadda Rosselli di Gallarate, la percentuale degli studenti in regola con il diploma, per lo Zappa si aggira intorno al 50%.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici tecnologici, l’Itis Giulio Riva si qualifica al settimo posto, con un punteggio di 48,63, mentre lo Zappa si attesta due scalini più in basso, con il 44,27, ma con una percentuale di studenti in regola del 51,3%.

Il primo indice da tenere in considerazione è l’Fga, che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti in una scala da 0 a 100. Il secondo indice riguarda l’inclusione, ed il terzo è un dato che rappresenta i diplomati in regola, ossia coloro che hanno ottenuto il diploma senza bocciature.

