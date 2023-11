Eventi

CERIANO LAGHETTO – Per celebrare la Giornata nazionale dell’albero lo scorso martedì 21 novembre l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto ha organizzato un momento di condivisione nel giardino tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado, dove è stato messo a dimora un gelso. La pianta è stata posizionata nell’area verde che unisce i due plessi scolastici comunali, nel luogo dove le storiche alberature erano state la scorsa estate irrimediabilmente danneggiate dalla grandinata di fine luglio. A mettere a dimora il gelso (in dialetto cerianese “murun”) sono stati chiamati tre nonni speciali, Graziano, Remo e Giovanni, che hanno raccontato ai bambini il valore storico del gelso per l’economia locale, quando da queste parti era molto diffusa la bachicoltura, ossia l’allevamento dei bachi da seta per la produzione del pregiato filato.

La pianta di gelso è stata donata da Vania e Giuseppe, coniugi cerianesi che l’hanno ottenuta dal gelso messo a dimora una dozzina di anni fa in via Manzoni. Ad assistere alle operazioni di preparazione del terreno, scavo e successivo posizionamento dell’arbusto, prima della ricopertura e ad ascoltare le tante curiosità e perle di saggezza dei tre nonni, c’erano i bimbi delle classi prime, seconde e terze con le rispettive maestre, insieme al Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr) in rappresentanza della scuola secondaria di primo grado, accompagnato dalle professoresse Ilaria Monti e Valeria Busnelli. Con loro anche il sindaco Roberto Crippa con il vicesindaco e assessore all’Istruzione, Dante Cattaneo e l’assessore alla Cultura Romana Campi. “Piantare un albero è sempre un gesto molto significativo, farlo nel giardino di una scuola lo è ancora di più perché simbolicamente viene affidato proprio alle cure dei ragazzi, affinché imparino a scoprirne il valore giorno per giorno e a difenderlo per il bene di tutti” ha commentato il sindaco Crippa.

“E’ stato un momento molto bello, coinvolgente e istruttivo per gli alunni delle nostre scuole. Ci tengo a ringraziare i tre super nonni volontari che si sono messi a disposizione non solo per compiere materialmente il lavoro, ma per catturare l’attenzione dei bambini con i loro aneddoti. Mi complimento anche con i ragazzi del Ccrr che hanno svolto ed esposto i propri pensieri sull’argomento, in modo significativo e mai banale” ha dichiarato l’assessore Dante Cattaneo.

Al termine della cerimonia, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di violenza.

(foto: un momento della cerimonia)

25112023