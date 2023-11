Cronaca

CESANO MADERNO – “A seguito del rischio di crollo di un edificio privato situato in via Cavour angolo via Agnesi, l’Amministrazione comunale con i vigili del fuoco, la polizia locale e la protezione civile sono intervenuti prontamente ed è stata autorizzata la demolizione immediata del fabbricato ad opera della società proprietaria”. Lo si legge in un conunicato dell’ente locale.

Per ragioni di sicurezza si è già provveduto ad allontanare i residenti più vicini.

Le operazioni di demolizione proseguiranno tutta la notte ed anche nei prossimi giorni, fino al termine dell’intervento. Sul posto anche il sindaco Gianpiero Bocca, gli assessori e i tecnici comunali. Per ragioni di sicurezza e per favorire lo svolgimento delle operazioni, la zona interessata nel quartiere di Binzago è stata interdetta al traffico. Nel ringraziare la cittadinanza per la collaborazione, si richiede la pazienza necessaria anche in considerazione dell’importanza dell’intervento e dei rumori che potrebbero essere provocati dalle operazioni in corso durante la notte.

25112023