Comasco

MOZZATE – Incidente stradale ieri mattina alle 7.30 a Mozzate lungo via Varese; dopo lo scontro fra una automobile ed una motocicletta è stato soccorso un uomo di 35 anni, che non è comunque apparso in condizioni preoccupanti. Sul luogo del sinistro è intervenuta l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago ed è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù, i militari dell’Arma hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le eventuali responsabilità di quel che è accaduto.

Il ferito è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale “Galmarini” di Tradate per gli accertamenti sanitari ed essere medicato delle lievi conutusioni che ha riportato nell’incidente stradale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

23052024