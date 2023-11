iltra2

VARESE – Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, in ambito provinciale, per il forte vento. In partivcolare nel pomeriggio odierno si sono registrate una quindicina le richieste di soccorso per alberi caduti e cartelli pericolanti su tutto il territorio provinciale. Nelle immagini la rimozione di un cartellone da una torre idrica nel comune di Lonate Pozzolo, in via Carlo Gildoni, per il quale è stato richiesto l’intervento anche di un mezzo speciale, per riuscire ad arrivare così in alto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcune immagini del comando provinciale dei vigili del fuoco e relativo all’intervento che è stato eseguito nel pomeriggio odierno, a notevole altezza, nel comune di Lonate Ceppino per mettere in sicurezza il pannello pubblicitario che era stato reso pericolante a causa delle raffiche di vento)

25112023