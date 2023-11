SARONNO – La capolista Az Robur Basket Saronno di coach Renato Biffi vince con Campus Varese e si conferma imbattuta in casa nel campionato di Serie B Interregionale. Primo tempo difficile, secondo in controllo, alla fine è 87-75.

La partita comincia contratta per entrambe le squadre, Saronno si sblocca dalla distanza con Negri ma segna solo 2/10 da tre nei primi venti minuti e viene sostenuta dall’efficacia vicino al ferro di capitan Tresso (19 alla fine), mentre Varese trova il modo di martellare con costanza il canestro roburino e chiude avanti il primo tempo per 45-47 distribuendo responsabilità e marcature, sotto gli occhi attenti di Luis Scola, Ceo di PallVa e presente sugli spalt i.

Nella ripresa i biancoazzurri cambiano corrente in difesa e ritmo in attacco. Vincono il terzo quarto 27-14 e scavano un solco che si conferma anche nell’ultimo periodo, quando la bomba di Nasini per il +12 a 1’30” dalla fine chiude i conti. Campus Varese si è dimostrata esattamente l’avversaria che ci attendeva alla vigilia, fisicamente esplosiva e ricca di talento. Ma non è bastato, perchè ancora una volta i saronnesi hanno regalato una serata magica al PalaRonchi, pieno per l’occasione.