SARONNO – Buone notizie per i tifosi del Fbc Saronno; dopo due mesi i biancocelesti tornerano domenica a giocare sul proprio campo, quello dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi. Il 24 settembre era stata giocata la gara persa contro il Pavia e già quella volta la situazione del terreno di gioco era apparsa decisamente precaria. E seguire una serie di interventi urgenti di sistemazione da parte dell’Amministrazione civica ed ora si è riusciti a riportare il campo in condizioni “accettabili”.

Dunque, come da programma, Fbc Saronno-Magenta, sfida d’alta classifica, si gioca alle 14.30, allo stadio “Colombo Gianetti”; e sicuramente i tifosi degli “amaretti” non mancheranno di fare sentire il proprio “calore” alla squadra, che sta facendo davvero molto bene nel campionato di Eccellenza.

25112023