Volley

CERIANO LAGHETTO – Un nuova vittoria meritatissima arriva per le ragazze della terza divisione della Gs Dal Pozzo Ceriano, che domenica 26 novembre, nella palestra di casa, hanno battuto la Sovico per 3-0.

Oltre alla schiacciante vittoria (per la quale si ringraziano le ragazze e i coach Mario e Ale), il momento significativo della giornata sportiva è sicuramente stato il “minuto di rumore” fatto dal pubblico, dai coach e dalle due squadre in onore della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Prima dell’inizio della partita, infatti, è stato tenuto un discorso in merito a questo tema così importante e anche allarmante:”Non basta uno slogan per fermare tutta questa violenza, ma è necessario che ciascuno di noi faccia la propria parte”. Si è ricordato, inoltre, l’esistenza del 1522, numero gratuito antiviolenza e stalking attivato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per tutta la durata del match è rimasto affisso lo striscione con la scritta “contro la violenza facciamo rumore“, ricordando ai presenti quanto sia importante parlare e denunciare e sottolineando l’impegno contro la violenza di genere della pallavolo e delle squadre, scese in campo per giocare anche per tutte quelle donne vittime di violenza.

(foto dal gruppo Facebook ufficiale della squadra)

