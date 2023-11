Cronaca

ORIGGIO – Oggi pomeriggio in autostrada A8 traffico difficoltoso in direzione dello svincolo con la A9 che si trova alla periferia di Origgio perchè sulla corsia nord all’altezza di Lainate una automobile si è ribaltata. E’ successo alle 15, sul posto sono accorsi vigili del fuoco e polizia stradale oltre ad una ambulanza del Sos. E’ stata soccorsa una donna di 40 anni, comunque non in pericolo di vita.

La paziente è stata trasportata con l’autolettiga, per le cure del caso, all’ospedale San Carlo di Milano. Da chiarire le cause dell’accaduto e con precisione la dinamica del sinistro per effetto del quale si sono creare code e rallentamenti lungo la sempre trafficata A8.

