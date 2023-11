Città

SARONNO – Per il tradizionale appuntamento di fine anno dedicato alla montagna, la sezione Cai di Saronno quest’anno propone una serata alpinistica in compagnia di Mario Panzeri, in programma venerdì 1 dicembre al cinema Prealpi (piazza Prealpi, 1), occasione per festeggiare anche i primi 85 anni dalla nascita della sezione.

Mario Panzeri, classe ’64, forte alpinista lecchese, è salito su tutti i 14 ottomila della terra: un’avventura iniziata nel 1988 con lo Cho Oyu e conclusasi nel 2012 sul Dhaulagiri. E’ il 13esimo alpinista al mondo a raggiungere questo traguardo senza l’uso di ossigeno supplementare e terzo italiano dopo Reinhold Messner e Silvio Mondinelli.

E’ guida alpina e ha fatto parte dei Ragni di Lecco. Ha partecipato a spedizioni extraeuropee in Perù e Patagonia, oltre a vantare tentativi compiuti sulle vie più difficili dell’Himalaya. Sulle Alpi ha aperto nuovi itinerari, ha compiuto alcune prime in solitaria, salite invernali e concatenamenti.

La serata, a ingresso libero, si concluderà con una breve presentazione del programma sezionale per la prossima stagione.

