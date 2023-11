Città

SARONNO – L’Enpa della sezione Valle Olona, con sede a Saronno, lancia il corso, aperto a tutti, dal titolo: “L’educazione all’uso delle aree cani e alla conduzione in città”. L’evento, patrocinato dal Comune di Saronno e in collaborazione con le guardie eco-zoofile, si terrà giovedì 30 novembre dalle 20.30 alle 23 circa all’interno dell’auditorium Aldo Moro, in viale Santuario a Saronno.

Si tratta di un’occasione per ascoltare un esperto dare importanti indicazioni circa la cura del proprio amico a quattro zampe e al suo benessere durante le passeggiate per la città, imparando anche le buone maniere di convivenza cittadine; relatore della serata sarà il veterinario Umberto Coerezza, del distretto veterinario di Varese Sud di Ats Insubria.

