LAZZATE – Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione gratuito con rilascio di “patentino” per proprietari di cani, promosso dal comune di Lazzate e riservato ai residenti.

Il Regolamento per la tutela e il benessere degli animali approvato in consiglio comunale lo scorso 29 marzo 2023, all’articolo 10 comma 4 e all’articolo 12, prevede che il comune si faccia promotore di un corso di formazione per il rilascio dell’attestato necessario per usufruire dell’area cani di Lazzate e per rendere più consapevoli i proprietari di cani nella gestione del proprio amico a 4 zampe.

Il comune di Lazzate ha organizzato il corso di formazione che si svolgerà nel prossimo mese di gennaio, in collaborazione con il Centro cinofilo del Rosento. Il corso è composto da 3 lezioni teoriche, i giovedì sera al centro anziani, l’11, 18 e 25 gennaio dalle 20 alle 22.30 e 2 sessioni pratiche, la domenica mattina, 4 e 11 febbraio dalle 10.30 alle 12.30. Sictratta di un corso più completo rispetto al canonico patentino rilasciato da altri comuni e propone appuntamenti sia teorici che pratici, con professionisti del settore, in grado di fornire indicazioni di grande importanza per il benessere degli animali, la loro cura e il corretto rapporto uomo-cane, oltre agli obblighi di legge.

“Questo corso si pone come obiettivo di sviluppare il corretto rapporto tra cane e proprietario e vuole essere una base per la formazione per i cittadini per avere un controllo del proprio animale nei luoghi pubblici, e una conoscenza più ampia e completa per poter meglio comprendere alcuni comportamenti del proprio animale” – commenta l’assessore all’ambiente ed ecologia, Barbara Mazzarello.

Per il sindaco, Andrea Monti: “Questo corso si muove in una delle direzioni indicate in campagna elettorale nei confronti dei possessori di cani, ovvero quella educativa per aumentare la consapevolezza e il corretto comportamento da tenere con i nostri fidati animali. Contemporaneamente ci si muoverà sul fronte repressivo nei confronti di chi attua comportamenti scorretti come l’abbandono di deiezioni canine. Possedere un cane richiede responsabilità e

conoscenza di regole base: qui parte un percorso che porterà ad agevolare i cittadini muniti di

patentino, a partire dalla possibilità di utilizzare l’area cani”.

Per informazioni e iscrizioni al corso, il numero da chiamare è 351.585.4006

(foto d’archivio)

