SARONNO – Dicembre è ormai alle porte e anche quest’anno ilSaronno vi terrà compagnia con il Calendario dell’Avvento, un’occasione per riscoprire ricchezze e tesori della città di Saronno aspettando tutti insieme il Natale e quel clima di condivisione che rende unica questa ricorrenza.

Il Calendario dell’Avvento è ormai diventato un appuntamento tradizionale per ilSaronno dopo il successo della prima edizione con le poesie del poeta dialettale Giuseppe Radice e gli apprezzamenti dell’edizione 2022 dedicata al Museo della Ceramica Gianetti.

Quest’anno con il calendario dell’Avvento rinnoviamo una collaborazione che ha già dato tanto alla nostra testata. L’edizione 2023 sarà dedicata al Mils, museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese. Nei primi 25 giorni di dicembre scopriremo insieme agli scatti di Armando Iannone, ai testi del vicepresidente del Mils Silvio Bonfiglio e la realizzazione e condivisione sui social (il calendario sarà disponibile anche su Facebook ed Instagram) di Giorgia Marcomin.

“E’ un appuntamento di cui sono molto orgogliosa – spiega la direttrice Sara Giudici – perchè ancora una volta la nostra testata regala alla città un’occasione per scoprire le proprie ricchezze con l’impegno e la collaborazione di eccellenze cittadine. Con il Mils abbiamo collaborato anche in passato per un’indimenticabile edizione della festa de ilSaronno e è un pezzo tanto importante di Saronno che abbiamo voluto esserci con un leggio d’autore e un tablet per dare le nostre notizie anche dove tiene viva la storia di un tassello essenziale della nostra città”.

“Quando a inizio novembre la direttrice de ilSaronno Sara Giudici, mi ha telefonato per coinvolgermi fotograficamente in questo progetto, non ho esitato nel cogliere la stimolante opportunità; come avvenuto anche l’anno scorso con il Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti. Affiancato dal Vicepresidente del Mils, Silvio Bonfiglio e dal direttore Giuseppe Nigro, ho avuto l’opportunità di realizzare le immagini dei vari oggetti rappresentativi delle vecchie industrie saronnesi presenti nei vari comparti delle aree museali, interne ed esterne. È stato anche un modo per ripercorrere il passato, sia dei lungimiranti imprenditori saronnesi sia dei lavoratori, che con i rispettivi ruoli hanno contribuito alla crescita economica e sociale della comunità saronnese, permettendo già da metà ‘800 , un sostanziale rilancio economico del nostro territorio, ma anche nazionale e internazionale, con la distribuzione dei prodotti e manufatti delle aziende saronnesi in Italia e nel resto del mondo. Spero che le immagini proposte, giorno dopo giorno, oltre che arricchire il calendario dell’Avvento 2023, possano suscitare anche nei saronnesi tanta curiosità e visitare un luogo che sicuramente vi avvolgerà in un alone di Amarcord industriale che non c’è più. “Vieni a Saronno e visita il Mils, non come turista ma come ospite”.