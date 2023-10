SARONNO – Tutto è nato dagli incontri di Terra mater con una parte prima teorica sull’economia circolare e l’importanza di allungare la vita degli oggetti per ridurre l’impatto sul pianeta e poi con una pratica e presto, anche grazie alla disponibilità dell’associazione “Il Tassello”, il Repair Cafè sarà una realtà anche a Saronno come in tante altre realtà del mondo.

A portarlo avanti Roberto Barin, ex assessore, attivista di Legambiente da sempre attento ai temi della sostenibilità ambientale.

“E’ davvero tutto nato con le due edizioni di Terra Mater prima con un incontro che si è tenuto l’anno scorso al centro islamico e poi con quello di quest’anno al Mils per un tema come quello del Repair Cafè dove l’obiettivo non è solo effettuare piccole riparazioni in autonomia ma anche passare ad una nuova mentalità. A fronte di una piccola rottura o del non funzionamento di un oggetto l’ideale sarebbe pensare a ripararlo e non di acquistarne uno nuovo. Scelta a volte più rapida ma sicuramente molto più impattante sul fronte ambientale”.

E’ chiaro quindi che gli obiettivi sono molteplici: “Il Repair cafè permetterà ai saronnesi di imparare a fare piccole riparazioni condividendo esperienze e competenze e allungando la vita, e quindi riducendo i costi di sostituzione, di tanti oggetti di uso quotidiano dalle biciclette ai piccoli elettrodomestici senza dimenticare i capi di abbigliamento”.

Anche per i molteplici settori di attività il Repair cafè è a caccia di esperti o comunque di persone con competenze specifiche che siano pronte a condividere ed insegnare: “Abbiamo un paio di persone esperte di biciclette e di piccole manutenzioni ma qualche altra collaborazione, sempre all’insegna dalla condivisione, sarebbe utile magari proprio sul fronte del rammento”.

E la location? Sempre in tema di ottimizzazione dell’uso delle risorse il primo Repair cafè sarà itinerante: “Abbiamo pensato che degli incontri periodici nei diversi spazi delle associazioni sarebbero stati la soluzione migliore per diversi motivi dall’ottimizzazione nell’uso negli spazi alla possibilità di raggiungere target e quartieri diversi”.

Il primo appuntamento sarà sabato 28 ottobre a “Il Tassello”: “Ci hanno dimostrato grande attenzione e fiducia e siamo contenti di partire da loro in via Don Monza. dove sarà possibile per i saronnesi, ma anche per i residenti dei comuni limitrofi, arrivare con piccoli oggetti da riparare imparando come sistemarli per il futuro in autonomia” conclude Barin.

