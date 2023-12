Primo piano

SAN DONATO MILANESE- Nell’anticipo della 13′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Fbc Saronno è ospite a San Donato sul campo dell’Fc Milanese. Si affrontano due squadre in salute, ma a spuntarla al triplice fischio sono i padroni di casa che vincono per 3 a 1.

Nel primo tempo l’Fbc Saronno parte con il piede sull’acceleratore e la sblocca al 3′ con Sala che raccoglie il cross e appoggia il pallone a Sardo in mezzo all’area che piazza con il destro e batte Todesco. Al 15′ Sala si accentra dalla destra e calcia con il mancino, ma Todesco si fa trovare pronto e blocca. Al 19′ Rudi sfiora il raddoppio: triangolazione con Sala e il terzino arriva alla conclusione, ma il portiere avversario esce molto bene ed allunga in corner. Al 30′ inizia a farsi vedere l’Fc Milanese dalle parti di Tucci con la punizione di Leotta che affetta tutta l’area biancoceleste, ma nessuno riesce a colpire. Al 35′ Pontiggia incrocia, ma il tiro sibila il palo e si deposita sul fondo. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 41′ con l’azione personale di Vai, che non viene ostacolato dalla difesa saronnese e col destro riporta il match in parità.

Nella seconda frazione di gioco parte ancora bene la squadra di Tricarico che sfiora il vantaggio al 59′ con l’imbucata magistrale di Baldan che pesca in profondità Pontiggia, ma Todesco risponde presente e salva il risultato. Al 61′ Torriani trova Pontiggia che in tuffo colpisce di testa, ma il portiere della squadra di casa spedisce nuovamente in corner. Al 62′ arriva la beffa per l’Fbc che subisce la rete del 2 a 1 con la discesa di Leotta che trova sul secondo palo Vai, il quale realizza la doppietta personale. Al 69′ l’Fc Milanese allunga le distanze con il cross di Vai che trova a centro area Favero che deve solo spingere il pallone in rete. Finisce, quindi, con il risultato di 3 a 1 in favore dell’Fc Milanese che interrompe la striscia positiva del Saronno.

Con questa sconfitta, in attesa delle partite di domani, l’Fc Milanese sale a 20 punti e aggancia il Casteggio, mentre l’Fbc Saronno rimane fermo a 26 punti e viene scavalcato dalla Caronnese, uscita vincente dal match contro il Verbano Calcio.

Fc Milanese-Fbc Saronno 3-1

FC MILANESE: Todesco, Allegretti, Campanati, Geraci, Elia, Calloni, Leotta, Favero, Vai (38′ s.t. Romanini), Sorrenti (20′ s.t. Trovato), Checchi. A disp: Colnaghi, Baronchelli, Potenza, Bacis, Cicciu, Siniscalchi, Principi.

ALL: Greco.

FBC SARONNO: Tucci, Torriani, Rudi, Baldan, Lofoco (25′ s.t. Martini), Bello, Sassella (42′ s.t. Meroni), Di Noto, Sardo, Pontiggia, Sala. A disp: Vinci, Lorusso, Bruzzone, Proserpio, Ciarmoli, Malinverno, Pozzi.

ALL: Tricarico.