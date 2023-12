Cronaca

SOLARO – Un forte vento sta spazzando in queste ore, precisamente dalla tarda mattinata di oggi sabato 2 dicembre, l’intero comprensorio dal Saronnese alle Groane. La forza del vento è ovviamente particolarmente intesa nelle zone aperte tanto che non stupisce come sia riuscito, nel pomeriggio, a spazzare via la recinzione del cantiere dell’ultimo tratto della Saronno-Monza.

Lungo la Ss 527 infatti è in corso il cantiere per la realizzazione del nuovo McDonald’s che dovrebbe essere ultimato prima di Natale. Il forte vento ha fatto cadere tutte le grate della recinzione del cantiere, fortunatamente senza colpire le auto di passaggio. Malgrado l’ancoraggio a “volare” sono anche stati diversi teli di copertura.

Non si sono registrati danni alle vetture di passaggio a parte qualche rallentamento degli automobilisti a scopo prudenziale per evitare i teli svolazzanti.

