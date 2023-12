Primo piano

GALLARATE- Nel posticipo della 13′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, si gioca uno scontro diretto di fondamentale importanza per la lotta salvezza tra il Gallarate Calcio e il Salus Turate Mozzate. Le due squadre giocano a viso aperto, infatti, il match è ricco di reti e termina con il risultato di 2 a 2.

Il Gallarate, ultimo in classifica, scende in campo agguerrito per cercare la seconda vittoria stagionale e avvicinarsi alle squadre in zona playout, mentre la Salus Turate ha bisogno di una scossa dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Solaro e l’uscita dalla Coppa Italia Promozione. Le due squadre si rispondono a vicenda nel corso del match, fino ad arrivare al punteggio di 2 a 2 finale con le reti dalla parte del Gallarate di Shala e D’Andrea, mentre per gli ospiti vanno a segno il subentrato Cantaluppi e Marchiella.

Con questo pari il Gallarate rimane ultimo nel girone salendo a 6 punti in classifica, mentre la Salus Turate Mozzate sale a 12 punti in terzultima posizione.

Gallarate Calcio-Salus Turate Mozzate 2-2

GALLARATE CALCIO: Dilernia, D’Andrea, Viganotti, Marku, Shala, Mainardi, Medina, Manenti, Frontini, De Marco, Leone. A disp: Starvaggi, Vecchio, Seck, Gnagne, Napolitano, Gonzalez, Sottocasa, Briancesco.

ALL: Pavesi.

SALUS TURATE MOZZATE: Trombetta, Canestrini, Fall, Mireku, Franzoni, Rivoltella, Ranzetti, Bredice, Mignosi, Dell’Occa, Marchiella. A disp: Ferè, Canestrini, Cantaluppi, Brenna, Raccuglia, Loche, Arnaboldi, Callini.

ALL: Cernivivo.