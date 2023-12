SARONNO – Alfa ha programmato per lunedì 4 e martedì 5 alcuni interventi per l’allacciamento della rete idrica in via Marzorati (civico 22).

Per consentire lavori in sicurezza, nelle due giornate dalle 8 alle 18 saranno in vigore il divieto di transito e quello di sosta davanti all’area di cantiere. I veicoli provenienti da piazza Borella potranno percorrere la via Marzorati solo fino a piazza Saragat con transito verso via Frua. I veicoli che percorrono la via Miola potranno accedere in via Marzorati soltanto fino alla scuola dell’infanzia dell’Istituzione Zerbi.