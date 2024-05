Primo piano

TURATE- Dopo la recente nomina di Giuseppe Tricarico, come direttore generale dell’Academy Turate Mozzate, i biancoazzurri rinforzano lo staff con il nuovo direttore sportivo, Simone Morandi.

L’arrivo di Morandi a Turate rappresenta un passo importante per la società comasca per migliorare il proprio rendimento nella prossima stagione. Infatti, il curriculum di Morandi è arricchito, non solo dalla passata esperienza all’Fbc Saronno, ma anche dagli ultimi due anni, in cui ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo alla Nuova Abbiate, conquistando anche una promozione in Prima Categoria.

Anche per Simone Morandi, la firma con l’Academy Turate significa molto, infatti, potrebbe essere un opportunità importante per dimostrare le proprie qualità nel contesto del campionato di Promozione.

Il comunicato del club

Nomina di Simone Morandi come Direttore Sportivo dell’Academy Turate Mozzate

L’Academy Turate Mozzate è lieta di annunciare la nomina di Simone Morandi come nuovo Direttore Sportivo per la Prima Squadra e la Juniores. Simone entrerà a far parte del nostro team a diretto riporto del Direttore Generale, Giuseppe Tricarico.

Simone Morandi porta con sé una vasta esperienza nella categoria e una profonda conoscenza del territorio, rendendolo la scelta ideale per guidare il nostro settore sportivo. Con una carriera consolidata e numerosi successi alle spalle, siamo certi che Simone sarà in grado di fornire un supporto significativo nel nostro processo di crescita e nello sviluppo delle nostre squadre.

Siamo entusiasti di accogliere Simone Morandi nel nostro team e siamo fiduciosi che il suo contributo sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi sportivi e formativi.

Benvenuto, Simone!

Giuseppe Tricarico

Direttore Generale

Academy Turate Mozzate