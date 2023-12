Altre news

SARONNO – A Saronno, secondo le previsioni di 3B Meteo, oggi cieli si mostrano in prevalenza poco nuvolosi, regalando una giornata serena e tranquilla. Nessuna pioggia è prevista nelle prossime ore. Le temperature oscilleranno tra una massima di 7°C e una minima di 2°C, con lo zero termico che si attesterà a 975 metri.

Al mattino, i venti saranno assenti, donando una sensazione di quiete e calma atmosferica. Nel pomeriggio, invece, i venti saranno deboli e proverranno da Sudest, contribuendo a mantenere un clima mite e gradevole. Non sono attualmente segnalate allerte meteo.

Il commento del previsore Lombardia per domenica rivela che un campo di alte pressioni avvolge la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nel dettaglio, sulle basse pianure occidentali si prevedono nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Anche sulle basse pianure orientali e le pedemontane-alte pianure sono attese nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Sulle Prealpi occidentali, i cieli si presenteranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con un aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio. Per le Orobie e le Alpi Retiche, è prevista una giornata prevalentemente serena o poco nuvolosa. Sulle Prealpi orientali, i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con una maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. I venti saranno deboli e orientali, con una rotazione ai quadranti sud-orientali. Lo zero termico si manterrà nell’intorno di 550 metri, delineando una giornata dominata da condizioni meteorologiche favorevoli e un clima piacevole.

