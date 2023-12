Città

SARONNO – Ha debuttato ieri al Punto Rosso Lazzaroni di via Gorizia il rinato Pan da Saronno una tradizione legata alle feste natalizie del passato di Saronno ed Uboldo che in passato era stato possibile gustare a La Rotonda di Saronno.

Ma cos’è il Pan da Saron: “E’ un panettone con uvetta – spiega Luca Lazzaroni responsabile della Paolo Lazzaroni e figli che si occupa anche del laboratorio artigianale del Punto Rosso – che faceva parte della tradizione sia di Saronno che di Uboldo, che veniva già fatto in passato”.

Proprio dal passato anzi dall’archivio Lazzaroni è arrivata la ricetta a cui è stata aggiunta una buona dose di manualità ed esperienza “made in Saronno”. Già perchè per far rinascere l’autentico Pan da Saronn è arrivato un ulteriore aiuto dal passato: “In laboratorio è venuto un pasticcere in pensione della Rotonda che aveva lavorato con il nonno, con cui già producevano questo prodotto, ad aiutarci a riprodurre il Pan da Saron come lo facevano in passato”.

Da ieri, dopo aver rispettato tutte le fasi della produzione e del confezionamento, il Pan da Saron è disponibile al Punto Rosso Lazzaroni di via Gorizia tra panettoni della tradizione e l’ultimo grande successo made in Saronno gli amarettini ricoperti di cioccolato e pistacchio.

