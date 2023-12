Omaggio

SARONNO – Quale modo migliore per ricordare Angelo Proserpio, la sua capacità di vedere oltre e la sua passione per Saronno, che ascoltarlo raccontare le sue idee, la sua visione e le sue prospettive sull’ex Isotta l’ultimo grande progetto che l’ha emozionato e impegnato?

Così giovedì sera durante la serata organizzata da Vivaio Isotta al cinema Prealpi, per fare il punto sulla bonifica e sui progetti per il futuro parco, è stata proiettata un’intervista realizzata propria da Vivaio a Angelo Proserpio ideatore del progetto per la rinascita dell’ex Isotta Fraschini. In particolare Proserpio parla del suo progetto di rendere l’ex Isotta Fraschini un bene comune.

Proserpio si è spento nel febbraio scorso ma il suo ricordo è ancora vivo in città come la volontà di rendere merito per il suo grande impegno come fatto con la consegna della civica benemerenza La Ciocchina alla memoria.

