ORIGGIO – Nella mattina di ieri, 2 dicembre, le intense raffiche di vento hanno causato la caduta di alcuni listelli dal tetto di un’abitazione ad Origgio, generando il potenziale rischio di colpire i passanti. L’incidente si è verificato in via Circonvallazione, dove sono intervenute e si sono messe al lavoro le squadre dei vigili del fuoco, per garantire la sicurezza della struttura.

Anche la polizia locale è intervenuta sul luogo per coordinare il traffico, dopo aver messo in atto misure preventive, quali il transennamento dell’area sottostante, al fine di prevenire ulteriori pericoli. Nessuno si è fatto del male, mentre resta da quantificare con precisione l’entità dei danni materiali.

(foto archivio: vigili del fuoco al lavoro per i problemi del vento)

04122023