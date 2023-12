Cronaca

SARONNO – Intervento dei mezzi di soccorso ieri sera alle 21 nei pressi del Municipio, all’incrocio fra via Milano e via Garibaldi in centro città, per un pedone investito. E’ stato soccorso un ragazzo di 27 anni: al di là dello spavento, il giovane non ha comunque riportato gravi conseguenze, in ogni caso è stato trasportato con una ambulanza all’ospedale cittadino per essere medicato di non gravi lesioni e per gli accertamenti del caso.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina per i riievi del sinistro e collaborare ai soccorsi. Da chiarire con precisione dinamica ed eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto archivio: un precedente intervento delle forze dell’ordine in via Garibaldi a Saronno)

04122023