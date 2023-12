Cronaca

SOLARO – Questa mattina due dipendenti della Electrolux, l’azienda che produce elettrodomestici, sono stati coinvolti in un incidente stradale a Solaro, proprio di fronte alla fabbrica di lavastoviglie dove stavano dirigendosi per iniziare il turno di lavoro. L’incidente si è verificato alle 5.50 in via Repubblica, nelle vicinanze della rotatoria di corso Europa. Un veicolo in transito ha investito un uomo di 53 anni e uno di 55 anni, entrambi diretti verso l’ingresso della fabbrica.

Immediatamente sono state inviate sul luogo dell’incidente due ambulanze, una della Croce Viola di Cesate e l’altra della Croce Azzurra di Caronno Pertusella, insieme a un’auto medica. Il pedone più gravemente colpito, un uomo di 53 anni, ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Il collega di lavoro, fortunatamente, ha riportato solo contusioni lievi ed è stato trasportato in codice verde, sempre al San Gerardo. Per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica dell’incidente, è intervenuta una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Rho.

(foto archivio)

