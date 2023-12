Sport

SOLARO – La Polisportiva Solaro ha ottenuto un finanziamento di 2 mila euro dalla Fondazione Costruiamo il Futuro. L’obiettivo dell’iniziativa è supportare in modo concreto – grazie al contributo fondamentale di aziende e fondazioni come Grimaldi Onlus e Allianz Umana mente – il lavoro prezioso delle realtà di piccole e piccolissime dimensioni che ogni giorno si danno da fare per favorire nei fatti integrazione, inclusione e assistenza. Considerando tutte le edizioni realizzate sul territorio lombardo a partire dal 2003 sono ormai oltre mille le associazioni premiate: il “contatore” ha raggiunto infatti il numero sorprendente di 1.160. Un traguardo a cui corrisponde un contributo totale che ora supera 1,9 milioni di euro. A questa nuova edizione del Premio in Brianza hanno dunque preso parte enti del terzo settore, come le associazioni di volontariato e le organizzazioni non profit, che promuovono progetti nell’area della Provincia di Lecco e Monza Brianza.

Il progetto presentato dalla Polisportiva Solaro riguardava l’assistenza agli atleti in vari aspetti della vita anche extra sportiva, con la creazione di uno spazio di confronto e orientamento. L’impegno sociale continua anche con i progetti in comune con Limbiate Volley come ad esempio la festa di Natale nella Rsa di Limbiate, evento durante il quale i ragazzi saranno a contatto con gli ospiti per momenti di svago e divertimento. E poi tutti i progetti con In x Aut, l’associazione delle famiglie dei ragazzi affetti da autismo. O ancora le cooperazioni internazionali; da tanti anni la Polisportiva invia materiale nella foresta amazzonica, in Perù, ed è in attesa di avviare anche la collaborazione con una scuola in Madagascar, con l’invio di prodotti sportivi e scolastici.

Sottolinea Christian Talpo, assessore comunale allo Sport: “Così come per il torneo internazionale che ogni anno in estate porta squadre da tutta Italia ed anche dall’Europa nel nostro paese, siamo orgogliosi del lavoro della Polisportiva Solaro anche per la finalità sociale che riescono a dare al loro impegno sportivo. Il fatto poi che quest’anno sia partito anche un nuovo corso di minibasket ci dà la dimensione di come sia anche un’associazione capace di crescere, costantemente, con nuovi progetti. Importantissimi quelli di aiuto internazionale, un nuovo punto di partenza per portare il nome di Solaro nel mondo”.

Rileva Renato Pasetti della Polisportiva Solaro: “Al centro del progetto c’è l’atleta, da un punto di vista sportivo, nel nostro caso pallavolistico, di pattinaggio e basket, ma anche di crescita personale, per tutte quelle esigenze che possono nascere durante la stagione sportiva e oltre. Con il progetto Costruiamo il futuro abbiamo ottenuto un finanziamento per creare uno spazio di accoglienza, dove confrontarci con le famiglie e i nostri atleti su altri aspetti della vita, come lo studio, l’orientamento, il lavoro. È importante per noi essere associazione, più che semplicemente fare sport”.

