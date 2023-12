Eventi

SOLARO – Nella mattinata di domenica 3 dicembre l’asilo nido Cavallino a Dondolo (Corso Europa, 54) di Luana Rosetti e Silvia Boni ha festeggiato con un aperitivo i 20 anni di attività, grande traguardo sia per la comunità che per le due donne.

In occasione del ventennale, la consigliera delegata all’infanzia Serena Nasta ha consegnato da parte dell’amministrazione una pergamena di riconoscimento alle due educatrici. L’evento ha visto la presenza anche di ex alunni dell’asilo, oggi quasi maggiorenni, e di bambini attualmente frequentanti con le loro famiglie.

L’asilo nido Cavallino a Dondolo nasce da una constatata esigenza del territorio del comune di Solaro e dal sogno nel cassetto di Silvia e Luana, che da tempo desideravano aprire un servizio che potesse rappresentare uno spazio di qualità, dove sia i bambini che i loro genitori potessero trovare esperienze significative ed occasioni di scambio. La struttura ha aperto a settembre 2003 in qualità di servizio socio-educativo per i bambini da uno a tre anni, caratterizzandosi come un contesto di relazioni e di crescita, orientato a sviluppare le potenzialità individuali in un clima d’attenzione e rispetto ed in collaborazione con le famiglie.

Con l’autorizzazione comunale, da dicembre 2007 l’asilo nido può accogliere anche i bambini al di sotto dell’anno.

(foto dell’evento)

