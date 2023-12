Cronaca

SARONNO – E’ stato realizzato nottetempo, tra mercoledì 5 e giovedì 6 dicembre. il maxi graffito anarchico che occupa tutto un lato del sottopassaggio di via Primo Maggio.

Il graffito con lettere che occupano l’intera parete “recita” “free all antifa no estradizione”.

Chiaro il riferimento “alla giornata di solidarietà per fare sentire forza e vicinanza a Gabriele contro la sua estradizione in Ungheria a tutti e tutte le altre compagne coinvolte in questo caso”.

“Tra il 20 e il 21 novembre a Milano Gabriele è stato raggiunto da un mandato d’arresto europeo per i fatti accaduti a Budapest nel febbraio 2023 – spiegano gli anarchici – In quel contesto nella capitale ungherese migliaia di neonazisti si sono ritrovati per la commemorazione del “giorno dell’onore” e alcuni di loro sono stati attaccati. Ilaria e Tobias si trovano da febbraio in carcere a Budapest con l’ accusa di aver partecipato a queste azioni e Gabriele è ora agli arresti domiciliari a Milano in attesa della decisione per l’estradizione”.

