Calcio

SARONNO – Lavori in corso al centro sportivo di via Trento: sono le opere previste dal Comune tramite i fondi Pnrr, che per quanto concerne la struttura di Cassina Ferrara, campo di gioco dell’Amor sportiva (Seconda categoria) prevedono il rifacimento di parte della zona destinata al pubblico.

Resta la tribuna coperta metallica, sono già stati rimossi i vecchi box che si trovavano a sinistra dell’ingresso, e sono state realizzate le basi in cemento per collocare dei prefabbricati ad uso servizi igienici (per anni l’impianto ne è stato sprovvisto, col pubblico costretto in caso di bisogno a chiedere di utilizzare quelli in zona spogliatoi) e magazzino; dall’altra parte sarà collocata una “club house” anche ad uso bar quando ci sono le gare. Sarà anche rifatta la recinzione, adeguata alle attuali norme.

Prossimo atto, ma non è compreso negli interventi Pnrr, potrebbe essere la trasformazione del campo secondario dell’impianto, in sterrato; in un vero e proprio sintetico.

06122023