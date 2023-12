Eventi

LAZZATE – Saranno due giorni particolarmente intensi quelli del prossimo fine settimana, sabato 9 e domenica 10 dicembre, quando tornerà uno degli appuntamenti più attesi dell’anno a Lazzate, quello con i “Mercatini di Natale nel borgo“.

Una due giorni che proietterà i visitatori in pieno clima natalizio, grazie al villaggio delle casette in legno che riempirà il centro storico, abbellito dalle decorazioni a tema, dalle luminarie e dagli allestimenti delle vetrine che partecipano al concorso cittadino.

L’evento sarà anticipato nella giornata festiva di venerdì 8 dicembre, dalla cerimonia di consegna della Pila d’oro, benemerenza civica destinata ai cittadini lazzatesi che si sono particolarmente distinti in diversi campi. La cerimonia si svolgerà nell’arengario Carlo Cattaneo e sarà accompagnata dalle esibizioni musicali degli alunni dell’istituto comprensivo Alessandro Volta.

I “Mercatini di Natale nel borgo” invece, apriranno i battenti sabato 9 dicembre alle 11. Da quel momento sarà possibile attraversare il percorso delle casette di legno in cui verranno proposte tantissime idee regalo, con manufatti in legno, metallo, ceramica o stoffa, oggettistica, bijoux, saponi, candele, piante ornamentali, dipinti, sculture e tante curiosità, frutto della sapiente creatività di espositori professionisti e hobbysti provenienti da tutta la Lombardia. Non mancherà una ricchissima sezione dedicata ai piaceri della tavola, con prodotti d’eccellenza, dai salumi ai formaggi, dalle confetture al miele, dai vini ai liquori, dai dolci alle conserve, insomma tantissime proposte per soddisfare ogni aspettativa e ogni palato. I mercatini saranno aperti fino alle 19 di sabato per riaprire domenica alle 10 e proseguire fino alle 19. Nel corso della due giorni non mancheranno gli appuntamenti speciali per allietare i visitatori.

Intanto la presenza continua, itinerante, di Babbo Natale e degli zampognari per le vie del borgo, così come l’apertura della “baita di Babbo Natale” in piazza Giovanni XXIII per raccogliere le letterine dei bambini. Quindi in casa Volta la possibilità di visitare la mostra “Magiche atmosfere nordiche” con le fotografie di Simone Renoldi e ascoltare i racconti natalizi per i bambini.

Sabato alle 15, sul sagrato della chiesa parrocchiale di San Lorenzo, ci sarà l’esibizione del piccolo coro Tab, del teatro Antonio Belloni di Barlassina. Domenica dalle 12 risotto e trippa in piazza Giovanni XXIII con “I papà dell’oratorio”, mentre alle 15 ci sarà il concerto di Natale in chiesa parrocchiale eseguito dal corpo musicale Santa Cecilia con il quartetto “4tuned”, mentre dalle 17 ci sarà la sfilata luccicante dei trampolieri del teatro dell’Aleph.

“I Mercatini di Natale nel borgo sono la punta di diamante della ricca programmazione annuale di eventi del nostro borgo e nel tempo sono diventati un punto di riferimento – commenta il sindaco Andrea Monti – Qui riusciamo a ricreare l’atmosfera natalizia tradizionale, grazie ad un allestimento particolarmente curato con il posizionamento delle casette di legno e degli addobbi lungo le strade principali del borgo, ma soprattutto grazie alla numerosissima presenza di espositori di grande qualità, in grado di proporre idee regalo che trovano apprezzamento nel pubblico sempre più numeroso. Gli eventi culturali e di intrattenimento in programma, arricchiscono ulteriormente una due giorni assolutamente da non perdere”

(foto d’archivio)

