SARONNO – È iniziata lo scorso sabato mattina al Museo dell’illustrazione di via Caduti Liberazione 25 la ricchissima mostra “Giallo, noir, thriller – la letteratura mistery illustrata”, un’esposizione con al centro i libri delle più belle collane delle massime case editrici italiane dagli anni ’50 in poi.

Sono presenti le opere primigenie dei più famosi giallisti 800eschi, da Poe a Conan Doyle passando per Agatha Christie, Dickson Carr, fino ai maggiori giallisti contemporanei, italiani e stranieri. È presente, tra i “Mostri sacri” della letteratura Crime anche un giallista di Quarto Oggiaro che ambienta le sue storie nell’Hinterland Milanese, Gianni Biondillo

Una lunga storia quella che circonda i libri e le illustrazioni esposte nel piccolo spazio espositivo, case editrici famosissime, libri da collezione e una grande rassegna di aneddoti raccontati dal curatore dello spazio, Pietro Zanardi, che si è reso disponibile a raccontare la mostra in tutti i suoi aspetti, sia dal punto di vista letterario sia dal punto di vista illustrativo.

Oltre ai libri, sono presenti anche numerose illustrazioni dei maggiori illustratori e fumettisti noir del tempo, come ad esempio Claudio Iacono, decennale illustratore del proverbiale “Tondo Mondadori” in copertina, copertine considerate unanimemente come delle vere e proprie opere d’arte.

Sul bancone al centro della piccola saletta, presenti libri della collana dei Gialli Mondadori, degli Omnibus Gialli e del giallo italiano contemporaneo, opere forse non note a tutti e opere nazionalpopolari come “Io uccido” di Giorgio Faletti.

La mostra rimarrà aperta ancora fino al 17 dicembre, e sarà fruibile dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19; per maggiori informazioni: 349.4434259.

