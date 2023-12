Cronaca

VAREDO – La moglie, una 79enne, è ricoverata all’ospedale San Gerardo di Monza ma non sarebbe in pericolo di vita mentre lui, dopo aver tentato il suicidio, lotta tra la vita e la morte al reparto grandi ustionati del Niguarda di Milano.

E’ il dramma che si è consumato oggi pomeriggio, giovedì 7 dicembre, a Varedo in una violenta lite in famiglia tra due anziani coniugi. Protagonista della vicenda, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine condivisa anche da MBnews, ha visto l’85enne colpire con un martello la moglie alla testa e poi tentare di darsi fuoco. Sono stati allertati i soccorsi che hanno prestato le prime cure. Sul posto l’ambulanza della Croce Viola di Cesate e l’automedica che hanno stabilizzato le condizioni di entrambi i feriti prima del trasferimento all’ospedale. Nel frattempo, nell’abitazione in via Celotti, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Desio e i vigili del Fuoco di Monza.

I militari sono all’opera con rilievi e raccolta delle testimonianze per ricostruire non solo le fasi della tragedia ma anche le motivazioni.

