ROVELLO PORRO – Nei giorni scorsi si è tenuta l’inaugurazione del parco inclusivo di via Verdi, un evento significativo che ha visto il taglio del nastro da parte del vicesindaco e assessore ai servizi sociali, Carmela Tascone. Ad accompagnarla in questo gesto simbolico, il responsabile dell’ufficio tecnico, Davide Lazzaroni, e la sindaco del consiglio comunale dei Ragazzi, Veronica Conti, insieme ai suoi consiglieri.

L’emozionante cerimonia è proseguita con la benedizione del parco da parte del parroco don Fabio Molteni, aggiungendo un tocco spirituale e augurando al nuovo spazio inclusivo di “portare gioia e unione nella comunità di Rovello Porro”.

(foto: il taglio del nastro del nuovo parco inclusivo di via Verdi a Rovello Porro)

07122023