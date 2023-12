Cronaca

VARESE – Furti durante i prelievi al bancomat, allarme nel Varesotto. “Nel corso degli ultimi mesi sono pervenute alla Prefettura di Varese diverse segnalazioni delle forze dell’ordine su alcuni episodi di furto perpetrati agli sportelli bancomat da parte di persone che, dopo aver distratto o sorpreso la vittima intenta a prelevare il contante, si sono dati alla fuga con la refurtiva” riferiscono dal Comune di Vedano Olona, che rilanciano l’allerta della prefettura, che fa riferimento ad episodi avvenuti in ambito provinciale.

L’argomento è stato di recente oggetto di esame in sede di riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia a Varese, nell’ambito della quale si è preso atto dell’incidenza del fenomeno in questa provincia: nell’ultimo anno e mezzo sono stati registrati sei casi di furto con destrezza ed uno di rapina al bancomat, per alcuni dei quali sono stati individuati i responsabili. I vertici delle forze di polizia presenti al tavolo hanno inoltre proposto alcune misure preventive da adottare, ritenendo in particolare che potrebbe essere di utilità l’installazione di un avviso acustico negli sportelli bancomat per richiamare l’attenzione degli utenti sull’eventuale vicinanza di soggetti sospetti.

(foto archivio)

