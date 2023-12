Groane

CESANO MADERNO – Tramite i controlli periodici svolti sul territorio dai tecnici di RetiPiù, è stata scoperta ieri una significativa perdita di gas in una corte di via Agnesi a Cesano Maderno.

L’episodio è avvenuto in mattinata mentre i tecnici di RetiPiù stavano svolgendo le loro attività di routine per individuare eventuali perdite. Giunti in via Agnesi, hanno rilevato valori anomali in una corte. Grazie alle ispezioni e alle rilevazioni di RetiPiù, è stata tempestivamente individuata l’origine della perdita: all’interno di un appartamento si registrava una concentrazione estremamente elevata e quindi pericolosa di gas. In risposta a questa situazione, sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire la situazione e garantire la sicurezza nella zona.

