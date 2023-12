Altre news

A Saronno, l’orizzonte si tinge di grigio oggi, con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge previste nel corso della giornata. Nella serata, secondo le previsioni di 3B meteo, ci si aspetta che i fenomeni si assorbano, dando spazio alla formazione di banchi di nebbia. Le previsioni indicano 3mm di pioggia nelle prossime ore. La temperatura massima raggiungerà i 4°C, mentre la minima scenderà a 0°C, con lo zero termico che si attesterà a 853 metri.

Al mattino, i venti saranno deboli e provenienti da Sud-Sudovest, apportando un tocco di umidità all’atmosfera. Nel pomeriggio, i venti saranno assenti, lasciando un ambiente relativamente calmo. Al momento, non sono presenti allerte meteo, ma la situazione merita attenzione, considerando le piogge in arrivo.

Il commento del previsore Lombardia per venerdì rivela che la circolazione depressionaria, responsabile delle deboli piogge nella prima parte della giornata, perde gradualmente la sua influenza, favorendo un periodo più asciutto dalla sera. Nelle basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure e Prealpi orientali, si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, che si assorbiranno dalla sera. Sulle Prealpi occidentali, il tempo sarà simile, con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge. Dalla sera, ci si aspetta l’assorbimento dei fenomeni e la formazione di banchi di nebbia. Su Orobie e Alpi Retiche, cieli molto nuvolosi o coperti porteranno deboli nevicate fino al pomeriggio, con schiarite previste in serata. I venti saranno molto deboli, orientali inizialmente, in rotazione ai quadranti sud occidentali nel corso della giornata. Lo zero termico si manterrà nell’intorno di 1200 metri, sottolineando la possibilità di nevicate a quote più elevate.

