SARONNO – La leggera ma fitta pioggia che oggi pomeriggio, venerdì 8 dicembre, è caduta sulla città di Saronno non ha fermato il previsto concerto del Coro Hebel.

Un ventina di componenti del coro, vestite di nero e con cappellini da Babbo Natale e renna, si sono esibite in una serie di canzoni di Natale nell’ambito del programma proposto dall’Amministrazione. La location avrebbe dovuto essere la piazza, sotto gli strumenti del concerto degli angeli trasformati in luminarie dall’Accademia di Brera ma proprio il maltempo ha spinto il Comune, presente con l’assessore alla Cultura Laura Succi a trasferire il concerto in Prepositurale.

I passanti richiamati in chiesa dalla musica e dagli applausi ha cos’ assistito all’esibizione che ha spaziato da grandi classici come Santa Claus is coming e Jingle Bells e a scelte inedite come alcuni canzoni del film Frozen.

Al termine dell’esibizione, durata quaranta minuti, un medley di canzoni di Natale che ha ringraziato il pubblico di un lungo e caloroso applauso.

Hit natalizie, cappellini da Babbo Natale e cerchietti da renna: il concerto del Coro Hebel (foto)

