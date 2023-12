Sport

SARONNO – Dopo essersi laureata campione nel girone di andata, la matricola terribile del campionato di basket maschile serie B Interregionale stasera torna in casa per trovare l’abbordabile Collegno. La capolista del torneo trova una squadra piemontese che aveva già nettamente battuto all’andata ed stasera al palasport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo proprio i saronnesi reciteranno il ruolo dei favoriti.

Per l’Az Robur Saronno obiettivo quello di conquistare la vittoria per restare da solo al comando della graduatoria e dunque iniziare nel migliore dei modi anche il girone di ritorno.

I saronnesi del presidente Ezio Vaghi sono reduci dal successo di sabato sera scorsa a Tortona contro i locali del Derthona.

(foto: una immagine del match di sabato scorso a Tortona)

