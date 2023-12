Sport

CARONNO PERTUSELLA – Allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, sede di casa dell’Arconatese, netta formazione della capolista, 3-0 sul Caravaggio: ad aprire le marcature al 12′ Alberton, raddoppio di Ronzoni al 19′ e Quaggio su calcio di rigore ha siglato il terzo sigillo, al 47′ sempre nel primo tempo.

La Varesina di Venegono Superiore ha vinto in trasferta una combattutissima partita contro il Ponte San Pietro, è finita 4-5. Subito avanti i locali, al 4′, con rete di Kritta e raddoppio di Gningue al 22′. Ad accorciare le distanze Vitale degli ospiti al 32′, poi rete di Manicone della Varesina al 36′ ma locali ancora in vantaggio al 45′ con un calcio di rigore trasformato da Gningue. Nella ripresa la doppietta di Orellana Cruz della Varesina, a segno al 5′ ed al 21′. Poi anche il gol di Polenghi al 27′; per i padroni di casa a segno Mozzanica al 45′.

In classifica Arconatese prima con 38 punti, la Varesina è seconda con 33 punti, segue il Caldaro terme con 32 punti ed il Piacenza con la Pro Palazzolo a quota 30 punti, assieme al Brusaporto.

(foto archivio: Arconatese in azione di gioco)

