Calcio

BARANZATE- Nella 14′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la capolista Universal Solaro è ospite sul campo insidioso della Baranzatese che, al triplice fischio finale, vede regnare l’equilibrio e il match termina 1 a 1.

A partire meglio nella prima frazione di gioco sono i padroni di casa che mettono in difficoltà in più occasioni i ragazzi di Broccanello e, infatti, al 39′ passano in vantaggio con la rete siglata da Ruggeri.

Nel secondo tempo l’Universal Solaro reagisce e torna in possesso del dominio del gioco. Gli ospiti concretizzano subito: al 52′ Bonasso sale in cattedra e pareggia i conti. La Baranzatese prova a ribaltare il risultato nuovamente, ma la difesa del Solaro è solida e regge le offensive della squadra di casa. Anche gli ospiti provano a vincere il match, ma non sfruttano le occasioni avute.

Con questo risultato il Solaro non approfitta della sconfitta esterna dell’Ispra sul campo del Canegrate ed allunga di un solo punto sui rivali, ma si vede agganciare in prima posizione dalla Lentatese. La Baranzatese, invece, sale a 21 punti in 6′ posizione, condivisa con il Canegrate e la Besnatese.

Baranzatese-Universal Solaro 1-1

BARANZATESE: Piagni, Garcea, Guastone, Capelli, Ricci, Raffaele, Stoica, Battaglia, Ruggeri, Lillo, Romeo. A disp: Romani, Dell’Anna, Di Stefano, Giambertone, Grimaldi, Pieri, Montagnaro, Venturi, Lardera.

ALL: Fratto.

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Borsani, Cavalcante, Greco, Trionfo, Romano, Bonasso, Bajoni, Mantellini, Magro, Musazzi. A disp: Cuzzolin, Orlando, Giordano, Panariello, Viscusi, Marquez, Lucente, Bigioni, Fabozzi.

ALL: Broccanello.