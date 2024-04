Sport

VENEGONO SUPERIORE – Nella 34′ giornata di serie D, passo falso casalingo per la Varesina, battuta oggi 2-0 dal Caldiero terme in una sfida di alta classifica. Da parte dei veneti un uno-due micidiale, con rete di Fasan alla mezz’ora e di Zerbato al 35′ sempre nel primo tempo.

Non molla l’Arconatese (che quest’anno disputa i match interni allo stadio di Caronno Pertusella) che in trasferta ha espugnato il campo della Tritium, uno 0-1 che tiene in alta classifica la formazione di Arconate: a decidere l’esito della partita la rete di Messina al 13′ del primo tempo,

In classifica resta davanti il Piacenza con 66 punti, segue il Caldiero a 65, la Pro Palazzolo a 63, Desenzano 62, Varesina e Arconatese 60.

(foto archivio: Arconatese in azione di gioco)

07042024