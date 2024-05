ilSaronnese

GERENZANO – Nella mattinata di domenica 12 maggio si è svolta l’iniziativa Giornata del verde pulito, inserita nel progetto “ambienti@moci 2024“.

I cittadini di Gerenzano si sono ritrovati alle 9.15 nel Parco degli Aironi per dedicare volontariamente il proprio tempo e le proprie energie alla raccolta dei rifiuti, abbandonati nelle zone boschive. Sono state pulite le strade dal campo sportivo “E. Bearzot” di via Inglesina, fino a tutta via Caravaggio, compreso il tratto di via Risorgimento.

Il ringraziamento del Comune va a tutte le associazioni che hanno aderito al progetto, a McDonald’s che ha fornito il materiale necessario per la raccolta e a tutti coloro che hanno partecipato. Dedicato un ringraziamento speciale anche a tutte le bambine e a tutti i bambini presenti.

(foto dal profilo Facebook del Comune di Gerenzano)

