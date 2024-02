Città

SARONNO – “Nelle giornate del 16 e 17 febbraio, così come previsto e programmato dall’Ufficio Verde si è provveduto, anche in seguito a segnalazione effettuata da Ferrovienord, ad eseguire la potatura di contenimento della chioma di 4 tigli e all’abbattimento di 2 piante della stessa specie nell’area di piazza Cadorna”

Inizia così la nota dell’assessore Franco Casali in merito agli ultimi abbattimenti in città.

Le verifiche svolte in precedenza dall’ agronomo incaricato dall’Amministrazione avevano confermato che gli alberi oggetto dell’abbattimento erano stati sottoposti in anni passati a potature invasive con capitozzature a carico di branche principali, pratica scorretta che ha favorito lo svilupparsi di funghi lignicoli che hanno pertanto compromesso gravemente lo stato di salute delle piante stesse.

In particolare due tigli presentavano uno stato di decomposizione del legno molto avanzato, con vigoria pressoché nulla. Lo stato di grave pericolo di caduta ne ha richiesto pertanto l’abbattimento. Le foto eseguite sul ceppo comprovano lo stato di deperimento del fusto che presenta evidenti cavità, nonché del legno ormai spugnoso e privo di consistenza. Gli altri alberi oggetto degli interventi di potatura sono stati alleggeriti con selezione delle ramificazioni e contenimento della chioma anche con tagli di notevoli dimensioni. In considerazione della posizione di radicazione in zona molto frequentata dai viaggiatori sarà effettuata prossimamente un’analisi strumentale per accertarne lo stato, in quanto ad un esame esterno si presentano anch’essi purtroppo gravemente compromessi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti