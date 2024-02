Cronaca

SARONNO – Notte di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno chiamati intorno all’una ad intervenire per un incendio nello stabile dismesso di piazza Saragat.

L’edificio, che si trova tra l’ingresso del posteggio dell’ospedale e il maxi cantiere per la rinascita dell’ex Cantoni, è stato interessato da un incendio.

Secondo quanto riportato dai presenti le fiamme sarebbero partite da un appartamento all’ultimo piano. Alcuni passanti che stavano rincasando a piedi hanno visto il fumo stagliarsi sul cielo buio e il bagliore delle fiamme ed hanno dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di via Stra Madonna che hanno presto domato le fiamme completamente spente intorno alle 2. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno con una pattuglia.

Ancora da accertare le cause dell’incendio. Facile pensare ad un legame con le occupazioni dell’edificio da parte di senza fissa dimora a caccia di un riparo per la notte. E’ possibile che le fiamme siano state provocate da candele o bracieri usati dagli occupanti per illuminare o scaldare.

A vagliare tutte le ipotesi saranno comunque i carabinieri che al termine delle operazioni di spegnimento hanno fatto tutti gli accertamenti e i rilievi necessari per risalire alle cause dell’incendio con i pompieri del distaccamento di Saronno.

