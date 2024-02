Città

SARONNO – Sabato 24 febbraio Saronno si ritroverà in piazza per chiedere, ancora una volta, un cessate il fuoco per Gaza. E’ la nuova mobilitazione prevista nel cuore della città di Saronno dopo il grande successo ottenuto nel mese di gennaio dall’iniziativa Donne in cammino.

Nel dettaglio sabato 24 febbraio, alle 10.30 il gruppo Emergency di Saronno organizzata un presidio in piazza Volontari del Sangue. Obiettivo? Chiedere un immediato “cessate il fuoco” a Gaza. Proprio questo lo slogan che gli attivisti “urleranno” in silenzio con una serie di cartelli. Un flash mob silenzioso ma molto l’effetto.

Si stanno organizzando in queste ore “gruppi di 14 persone” che si appenderanno al collo ben in vista cartelli con le lettere che andranno a formare il messaggio cessate il fuoco. Per aderire o per informazioni è possibile chiamare il 348 563 4309

(foto dell’ultima iniziativa a Saronno)

“Cessate il fuoco”: ecco il flash mob delle donne in piazza a Saronno

