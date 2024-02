Cronaca

LOMAZZO – Ieri notte, 21 febbraio, un intervento di emergenza ha coinvolto carabinieri e vigili del fuoco in via Lombardia a Lomazzo, a seguito di una segnalazione di allagamento in un’abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 22.45 quando l’acqua ha iniziato a filtrare nell’appartamento sottostante senza che dall’abitazione da cui proveniva ci fossero risposte. La preoccupazione per la possibile presenza di una persona in difficoltà ha mobilitato i soccorsi.

Arrivati sul posto, i soccorritori hanno scoperto che l’appartamento era allagato a causa di rubinetti rimasti aperti, ma il proprietario è stato trovato sul divano, non stava bene e non era riuscito ad intervenire. L’episodio, sebbene abbia sollevato preoccupazioni iniziali, si è quindi risolto senza ulteriori conseguenze.

