Groane

SOLARO – LIMBIATE – “Oggi con tanti colleghi sindaci ho partecipato al cimitero maggiore di Limbiate alla commemorazione dell’ambasciatore Luca Attanasio“. Sono le parole del sindaco Nilde Moretti che prosegue: “Il 22 febbraio 2021 Luca Attanasio veniva ucciso nella Repubblica Democratica del Congo in un agguato a un convoglio delle Nazioni Unite. Assieme a lui persero la vita il carabiniere Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo. Una tragedia che a distanza di tre anni resta ancora senza verità e giustizia per Luca e la sua famiglia”.

E’ un anniversario decisamente amaro. Come ricorda il Fatto Quotidiano è “di pochi giorni fa la decisione di non luogo a procedere della Gup del tribunale di Roma nei confronti di uno dei funzionari del Pam imputati, Rocco Leone, mentre l’altro, Mansour Rwagaza, risulta ancora irreperibile. Motivo: “Difetto di giurisdizione”. Ai due è stata riconosciuta l’immunità prevista per i dipendenti delle organizzazioni Onu. Ad oggi, nessuno risponderà in Italia di quanto è accaduto, a meno che il ricorso già annunciato dalla Procura della Repubblica non ottenga esito positivo”.

