Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Scintille, fumo e qualche momento di apprensione all’interno dell’ex fabbrica della Gianetti ruote di via Stabilimenti 27 dove ieri alle 16.50 sono intervenuti i vigili del fuoco ed una ambulanza della Croce rossa di Misinto.

In base a quanto ricostruito, all’interno del plesso erano in corso alcuni interventi quando ci sarebbe stato un principio di incendio, rimasto comunque circoscritto. Nessuno ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.

Dell’accaduto sono state informate anche le autorità comunali, non sono stati comunque necessari specifici, ulteriori interventi all’interno dell’ex plesso industriale. Già a gennaio c’era stato un intervento dei vigili del fuoco all’ex Gianetti per la presenza di fumo.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote aveva sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove contava 152 dipendenti. Produceva ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. Era di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. La produzione si è fermata il 3 luglio 2021 quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

(foto: la Gianetti ruote di via Stabilimenti 27 a Ceriano Laghetto. L’azienda ha da tempo chiuso definitivamente i battenti)

22022024