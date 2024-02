Cronaca

SARONNO – E’ la polizia ferroviaria ad indagare su quanto avvenuto la scorsa notte, alle 0.05 all’altezza del binario 4 della stazione di “Saronno centro” in piazza Cadorna. Gli agenti hanno identificato il ferito, si tratta di un 23enne originario del Brasile mentre resta da chiarire come sia finito in mezzo ai binari (un improvviso malore?) restando poi bloccato sotto le ruote del treno. E’ stato recuperato grazie all’intervento dei vigili del fuoco, col personale di automedica, auto-infermieristica e di una ambulanza della Croce azzurra con la quale è stato poi trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Legnano, in prognosi riservata.

La polfer esaminerà le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione per capire con precisione quel che è successo. Nel luogo del drammatico incidente, accanto alla banchina, i binari e la massicciata ferroviaria ieri mattina apparivano “imbiancati”, ricoperti dalla polvere bianca utilizzata come disinfettante.

(foto: il punto in cui è avvenuto l’incidente all’interno della stazione centrale saronnese)

22022024